حقيقة سجن شيرين عبد الوهاب ؟!

جهينة نيوز

أكد المحامي المصري حسام لطفي المسئول عن قضايا الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب ، بأن كل ما نشر حولها من شائعات عن سجنها بسبب إخلالها بعقدها مع شركة نجوم ريكوردز ، لا حقيقة لها على الواقع.

وقال لطفي : أن هذا الأمر غير وارد على الإطلاق ، لأن الخلاف القائم سببه عقد تجاري بح ، وبالتالي هم لم يتقدموا ببلاغ ضدها في النيابة العامة ، ولكنهم رفعوا دعوى بالمحكمة الاقتصادية.

وأضاف : بأنه عندما هاتفه المستشار القانوني الخاص بشركة النيل للإنتاج الإذاعي التي تتبعها "نجوم ريكوردز" وافق على مقابلته لحل الأمر ودياً لأن الأمر مجرد خلاف على حساب مادي.

ويواجه اليوم ألبوم الفنانة شيرين "نساي" العديد من المشكلات بعدما حررت هيئة الرقابة على المصنفات الفنية في مصر 3 محاضر ضد 3 شركات قامت بإنتاج وتوزيع الألبوم ، كما منعت طرحه في الأسواق.