اتفاق مبدئي بين بريطانيا و الاتحاد الأوروبي بشأن الخدمات المالية

جهينة نيوز

قالت صحيفة "التايمز" البريطانية إن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أبرمت اتفاقا مبدئيا مع الاتحاد الأوروبي بشأن الشركات البريطانية.

وأضافت الصحيفة البريطانية في تقرير لها اليوم الخميس: "سيمنح الاتفاق شركات الخدمات المالية البريطانية دخولا مستمرا إلى الأسواق الأوروبية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد".

ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية قولها إن المفاوضين البريطانيين والأوروبيين توصلوا إلى اتفاق مبدئي يشمل أوجه الشراكة في المستقبل، إضافة إلى الخدمات وتبادل البيانات.

وسيمنح اتفاق الخدمات الشركات البريطانية حق الدخول إلى الأسواق الأوروبية طالما ظلت القواعد المالية البريطانية متماشية بوجه عام مع قواعد الاتحاد الأوروبي.

وسيقبل الاتحاد أن يكون لدى المملكة المتحدة قواعد مطابقة لبروكسل، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أنه يسمح لشركات الخدمات المالية البريطانية بالعمل في أوروبا بذات الآلية، التي تعمل بها في الوقت الحالي.