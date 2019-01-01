أطباء يصممون جهازا كهربائيا لمساعدة المصابين بالشلل على المشي

جهينة نيوز

تمكن ثلاثة رجال من المشي مجددا بعد سنوات من الشلل قضوها على الكرسي المتحرك بفضل جراحة في العمود الفقري أجراها لهم أطباء سويسريون. وثبت الأطباء جهازا كهربائيا حول العمود الفقري لكل مريض يقوي الإشارات التي يرسلها الدماغ إلى الأرجل.

وساعد الجهاز على ترميم الأعصاب المعطوبة في النخاع الشوكي.

ويعتقد الباحثون أن هذا الفتح الطبي سيمكن بعض المصابين بالشلل من استعادة قدرتهم على التحرك دون مساعدة.

ويرى الدكتور مارك بيكون، المدير العلمي لمركز البحوث المتخصصة في العمود الفقري، أن هذه التجربة دليل على أن الشلل يمكن علاجه، ولو نسبيا

كان ديفيد أول رجل يخضع للتجربة واستطاع أن يمشي بفضل الجهاز لمسافة ميل واحد بعد أن كان أخبره طبيبه وقت الحادثة بعدم قدرته على المشي مدى الحياة، فيما تمكن الرجلان الآخران من المشي بدرجات متفاوتة.

ويعتقد الباحثون أن اكتشافهم سيزيد من قدرة المصابين بالشلل على الحركة ويعطيهم الأمل في المشي مجددا