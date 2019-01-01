أتليتيكو يبلغ قبل نهائي كأس سود امريكانا

الخميس, 1 تشرين الثاني 2018 الساعة 11:34 | رياضة, كرة القدم

أتليتيكو يبلغ قبل نهائي كأس سود امريكانا

جهينة نيوز

فاز أتليتيكو بارانينسي على باهيا بركلات الترجيح ليتأهل إلى الدور قبل النهائي لكأس سودامريكانا لكرة القدم ليل الأربعاء بعدما انتهت المواجهة البرازيلية بالتعادل 1-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وأحرز دوجلاس جرولي مدافع باهيا هدف مباراة الإياب قبل لحظات من نهاية الشوط الأول ليعوض الفريق الزائر خسارته في الذهاب.

انتصر صاحب الأرض 4-1 بركلات الترجيح.

ويلعب أتليتيكو في الدور قبل النهائي ضد فلومينيسي بعدما تغلب الفريق البرازيلي على ناسيونال القادم من أوروجواي.

وفي المباراة الأخرى للدور ذاته سيلعب سانتا في الكولومبي ضد ديفينسا ئي خوستيسيا الأرجنتيني أو جونيور الكولومبي.


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