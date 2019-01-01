وفاة الإعلامي المصري حمدي قنديل عن 82 عام

جهينة نيوز

توفي في وقت متأخر من يوم الأربعاء الإعلامي المصري حمدي قنديل عن 82 عاما بعد صراع مع المرض تاركا خلفه مشوارا طويلا من العمل الصحفي والتلفزيوني.

عشق قنديل العمل بالإعلام منذ شبابه وترك من أجله دراسة الطب ليتحول إلى دراسة الصحافة بكلية الآداب في جامعة القاهرة واشتغل ببعض الصحف قبل أن يلتحق بالعمل في التلفزيون المصري.

ربط بين الصحافة والتلفزيون من خلال برنامجه التلفزيوني (أقوال الصحف) الذي كان يتناول فيه ما تنشره الصحف بشيء من التحليل والنقد.

قدم قنديل برامج تلفزيونية في قنوات فضائية مصرية وعربية حظت بمتابعة واسعة من المشاهدين منها (رئيس التحرير) على شاشة التلفزيون المصري ثم على فضائية دريم و(قلم رصاص) الذي قدمه على شاشة تلفزيون دبي.

أجرى مقابلات مع عدد من الرؤساء والقادة العرب الحاليين والسابقين أمثال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة والرئيس السوري بشار الأسد والزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

كان عضوا في مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري واختاره مجلس إدارة جائزة الصحافة العربية ”شخصية العام الإعلامية“ في 2013 عن مجمل عطاءاته على مدى نصف قرن.

دون سيرته الذاتية في كتاب بعنوان (عشت مرتين) صدر عن دار الشروق بالقاهرة في 2014.

وتشيع جنازة الإعلامي الراحل بعد صلاة ظهر يوم الخميس من مسجد الرحمن الرحيم بالقاهرة