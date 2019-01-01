الأمير هاري يحتضن طفلا يتيم الأم ويواسيه بكلمات مؤثرة

جهينة نيوز

خلال الجولة التي قام بها برفقة زوجته ميغان ماركل في أستراليا والجزر المحيطة بها، لفت الأمير هاري الانتباه أثناء لقائه طفلاً يتيماً.

وذكر موقع مجلة "غالا" الفرنسية أن الطفل الذي يبلغ الـ6 سنوات فقد والدته تماماً مثل دوق ساسكس.

وبحسب الموقع، أظهر الأمير تأثره بالموقف، وخصص بضع دقائق للتحدث إلى الطفل. وقال له بحسب ما نُقل عن صحيفة "ميرور" البريطانية: "ستسير الأمور على ما يرام في حياتك. هل تعلم هذا؟ أنظر إلي. أبلغ الآن الـ34 من عمري، والحياة مذهلة".

وتابع: "لدي زوجة رائعة وطفل سيأتي قريباً. كل الأمور ستسير بشكل جيد، حياتك ستأخذ مجراها الطبيعي تدريجياً، فلا تقلق".

وذكر الموقع أن الأمير احتضن الطفل بعد ذلك من أجل طمأنته مجدداً.

يشار إلى أن هاري كرم والدته خلال حفل زفافه. فقد نشر قصر كينسغتون صورة له برفقة عروسه ومجموعة من الأطفال، ظهروا فيها وهم يجلسون على أريكة خضراء هي نفسها التي جلست عليها الأميرة الراحلة ديانا ذات مرة وهي تحمل ابنها الأصغر بين ذراعيها