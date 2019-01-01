تفاديا للفيضانات.. خط مطري إسعافي في أنفاق دمشق!

جهينة نيوز

تنفذ ورشات الصيانة التابعة للشركة العامة للإنشاء والتعمير خطة طارئة لتنفيذ خط مع شوايات مطرية وتكبير الفتحات المطرية الموجودة ضمن انفاق مدينة دمشق بالإضافة لتركيب مضخات احتياطية لمواجهة الهطولات المطرية المفاجئة وتفادي حدوث فيضانات.‏

واوضح المهندس جورج نقولا من الشركة العامة للإنشاء والتعمير الجهة المنفذة للمشروع نقلا عن جريدة الثورة أن الهدف هو تفادي حدوث الفيضانات في الانفاق وخروجها عن الخدمة أثناء هطول الأمطار من خلال تنفيذ خط مطري مع شوايات مطرية بكل من أنفاق (17 نيسان والأمويين والفيحاء) مبينا أن العمل على المشروع مستمر على مدار 24 ساعة على أن يكون جاهزا خلال 15 يوما.‏

واشار أن الشوايات المطرية تبدأ من رامبات النفق بساحة الأمويين حتى تصب في مجرى نهر بردى مضيفا إنه سيتم تركيب 6 مضخات احتياطية في نفق الثورة باستطاعة 1200 متر مكعب/سا لسحب المياه الموجودة بالنفق إلى النهر ومضختين في نفق الفيحاء إضافة إلى إنشاء مصائد وقنوات للأمطار والسيول المنجرفة لتصريفها وتركيب شوايات إضافية بشكل عرضي داخل الأنفاق ما سيؤدي إلى قطع طريق النفق ليوم واحد.‏

من جانبه بين علاء دردس المسؤول عن تنفيذ أعمال الصرف الصحي أن المشروع ا يقوم بسحب مياه الأمطار من خلال قناة جر بالية سحب عبر أنابيب الصرف الصحي عالية المقاومة والجودة إلى مجاري الأنهار إضافة إلى تركيب مضخات غزارة عائمة في الأنفاق لتفادي السيول النافذة إليها.‏

ولفت مساعد المهندس زياد محمد من المؤسسة العامة للصرف الصحي الجهة المشرفة على المشروع في نفق 17 نيسان أنه تم انجاز90 بالمئة من خطوط الصرف المطري حتى الوقت الحالي في النفق والعمل مستمر لتنفيذ الأعمال المتبقية مؤكدا أن هذه المنظومة المتكاملة لسحب مياه الأمطار تفي بالغرض المطلوب في حال حدوث هطولات مطرية غزيرة.‏

واوضح محمد أن الورشات قامت بتركيب مصائد مطرية بأبعاد داخلية 60 سم طولا و75 عرضاً تستقطب جميع الأمطار تحتوي حوض ترسيب بعمق50 سم يتجمع به البحص والطمي الذي ينجرف مع مياه الأمطار حيث تسحب مياه الأمطار فقط إلى الأنهار ويتم تنظيف أحواض الترسيب بشكل دوري.‏