6954 مخالفات صحية للفعاليات التجارية والخدمية في دمشق منذ بداية العام

جهينة نيوز

كشف مدير الشؤون الصحية في محافظة دمشق ماهر ريا عن إغلاق المديرية خلال العام الحالي لـ1450 فعالية تجارية وخدمية في مدينة دمشق منها 145 إغلاقاً خلال شهر تشرين الأول الماضي ولمدد مختلفة، حسب نوع المخالفة والأثر الذي تسببه في صحة المواطنين.

وبيّن ريا في حديثه لـ«الوطن» أن عناصر الرقابة الصحية قاموا منذ بداية العام الحالي بتنظيم 6954 ضبطاً في مخالفات صحية متنوعة في مدينة دمشق. وتم أخذ عينات من الأسواق بلغ عددها 843 عينة لمختلف المواد الغذائية وغير الغذائية وإجراء التحليل لها منها 176 عينة من العينات المسحوبة مخالفة للمواصفات، ويتم التركيز على الخضر المفرومة التي تؤكل نية وعلى المواد المعروضة دون تغليف مثل الشنكليش الذي تم منع بيعه دون تغليف بشكل نهائي وكذلك البهارات التي تكون في أغلبها مخالفة للمواصفات والعرق السوس وغيرها.

وأكد ريا ضبط شراب «التروبكال» إنتاج ريف دمشق وهو مخالف للمواصفات الأسبوع الماضي، إذ جاء في مواصفاته أنه شراب طبيعي، ولدى التحليل تبين أنه صناعي وهو عبارة عن أصبغة وملونات ومنكهات صناعية، ولكنها غير ضارة والمخالفة هي تغيير المواصفات من طبيعية إلى صناعية وتقرر سحب جميع الكميات في البقاليات حيثما وجدت في دمشق ومخاطبة محافظة ريف دمشق لتتابع مكان إنتاجها لكون ضمن صلاحيات محافظة الريف، مؤكداً أنه سيتم إتلاف جميع الكميات المسحوبة من الأسواق، والعبوات من هذا الشراب هي نوعان 500 مللتر و330 مللتراً.

وأشار ريا إلى أنه تم التركيز خلال شهر تشرين الأول على مراقبة الأكشاك وكل ما تقدمه، مؤكداً إغلاق عدد من الأكشاك في دمشق لمدة أسبوع بسبب مخالفات صحية متنوعة، وكذلك تم إغلاق عدد من الفعاليات منها بقالية في البرامكة وملحمة في دمشق القديمة وأخرى في الميدان ومحل لبيع الحمص الناعم ومحل لبيع العصير في المزة وبقالية في حي المزرعة ومحل حلويات في منطقة الميدان وبزورية في الميدان ومسلخ فروج في الدويلعة لمدة غير محدودة وصالون حلاقة في السويقة ومحل معجنات في الزبلطاني وعدد من محال بيع اللحوم في سوق اللحوم في الزبلطاني ومستودع مواد غذائية في مساكن برزة وبقالية في باب سريجة.