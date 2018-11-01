أبراج يوم الخميس 2018/11/1 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم 11/1:هادئ،صادق،صريح،تحب الحياة ولا تحب المشاكل ولا تقصد الإساءة،تدافع عن حقك لا تحب القيود،متعدد المواهب،تحتفظ بجانب غامض وخاص من شخصيتك تنفرد بها لنفسك قادر على التوقع واستباق الأحداث،ترافقك المتاعب والهموم للشهر الأول من السنة القادمة تبدأ بعدها مرحلة جديدة انفراج وحظوظ ترافقك وأوضاع عاطفية متميزة للبعض فترة مناسبة للارتباط وللبعض حظوظ وفرص نجاح في كل مكان.

جهينة نيوز-خاص:

برج الحمل:معنوياتك مرتفعة حضورك مميز تستمد قوتك من أصدقاء والأحبة بإمكانك قلب المعطيات لصالحك عاطفيا واجتماعيا رغبة بالسهر واللهو تمارس نشاط فني أدبي حضور حفل للبعض اهتمام بالأولاد .

برج الثور: خليك مستعد قد تطرأ مسائل طارئة تتطلب حكمة ومرونةوتفهم لا تتهرب من مسؤولياتك العائلية تفادى النقاشات الحادة التزم الصمت وساير محيطك وانتبه من مخالفات قانونية.

برج الجوزاء: لا تثير مواضيع حساسة خاصة على صعيد أخوة أو جيران سفر وتنقلات ومقابلات الك المهم تكون نفسيتك مطمئنة ومعنوياتك مرتفعة لتعطي انعكاس رائع على مجرى نهارك استمتع بوقتك مع العائلة وللطلاب وقت مناسب جدا للدراسة.

برج السرطان: تجتمع مع الأحبة وتدعم قضاياك تحصل على فرصة مالية من عمل إضافي ومفاجأت سعيدة ركز فقط على تحسين الأجواء وقوي إرادتك تصل لأهدافك وتنال ما تتمنى.

برج الأسد : القمر ببرجك يعطيك الطاقة والقوة تظهر لك حلول لمسائل شخصية متأزمة تعود وتستلم زمام الأمور تتحمس للبدء بخطة تطور حياتك اليومية تسمع خبر حاسم لقضية عالقة.

برج العذراء:حظوظك قليلة تواجه تراجع صحي ومعنوي لا تجازف بقراراتك ولا تثق بأحد ربما يخيب املك خليك حذر ولا تطرح تحدي كن صبور وانتبه على صحتك.

برج الميزان: تعيش فترة سعيدة تعزز روابط اجتماعية تكثر زياراتك ولقاءاتك الحظ يرافقك وتفتح أبواب صداقات وتعمل تسوية لخلاف قديم مع صديق تطلب أمنية تتحقق لك.

برج العقرب: حضورك قوي وثابت على جميع الأصعدة سر نجاحك بالعمل هو الدقة والتنظيم واحترام المواعيد ومرونة تعاملك مع المسؤولين فرص نجاح كبيرة بالعمل مع غرباء للبعض زيارة مريض وللبعض نزلة أسواق توترك.

برج القوس: الحظ قوي وداعم الك حوافز مهمة تقربك من أهدافك تحرك واهتم بسفر واتصالات لأماكن بعيدة تسعى للسلام تفكر بوضعك العاطفي.

برجك الجدي: تجد الراحة بالقرب من محيطك تلعب دور مهم بتسوية قضية على صعيد أمور مالية مشتركة أو مصالحة الطريق مفتوح أمامك راجع النظر ببعض قرارات وحلل معطيات للبعض دفع فواتير وللبعض مرافقة مريض.

برج الدلو: وضعك أفضل أعطي اهتمام للشراكة ولا تضيع وقتك بالندم والأسف سيطر على مزاجيتك وطباعك المتقلبة عالج الأمور بمنطق عزز علاقة مع الطرف الآخر وجهز للقاء لطيف ومصالحة وتقرب.

برج الحوت: تبدأ يومك مضطرب ومتوتر ماعليك إلا تنظم وقتك وتطلب مساعدة تجنب السهر والإرهاق حاول إيجاد حلول مرضية ولا تعاند والتزم بمسؤولياتك وتعهداتك قد تظهر مسألة تستوجب حضورك المهم انتبه على غذائك وصحتك.