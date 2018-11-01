خارجية قطر تستضيف ممثلين عن الكيان الصهيوني بينهم مجرم حرب

الخميس, 1 تشرين الثاني 2018 الساعة 00:49 | سياسة, عربي

خارجية قطر تستضيف ممثلين عن الكيان الصهيوني بينهم مجرم حرب

جهينة نيوز:

تستمر بعض النظم الخليجية بالهرولة للتطبيع مع كيان العدو الاسرائيلي دون مبرر, و بعد زيارة وزيرين الى الامارات و وفد رياضي الى قطر و رئيس حكومة العدو في سلطنة عمان, إستضافت دولة قطر وفد من كيان الإحتلال الصهيوني ليمثل كيان الإحتلال في مؤتمر "إثراء المستقبل الإقتصادي للشرق الأوسط" المنعقد حالياً في الدوحة, و ذلك بدعوة من وزارة الخارجية القطرية.

و يمثل كيان الإحتلال الصهيوني وفد ضمنه مجرم الحرب الجنرال ايفال جيلادي الذي كان مسؤولًا عن إدارة التخطيط الاستراتيجي في جيش العدو، ومساعدًا لرئيس الوزراء الأسبق المجرم أرئيل شارون سفاح صبرا و شاتيلا، وشغل منصب رئيس التنسيق والاستراتيجية في مكتب رئيس وزراء حكومة الاحتلال الحالي بنيامين نتنياهو.

و كذلك من الشخصيات التي يستضيفها المؤتمر، "إفران دوڤديڤاني" و هي مديرة ما يسمى "مركز بيريز للسلام والابتكار"، والذي يهدف لبناء "السلام" من خلال التعاون الاقتصادي بين الشعوب، كما عملت مديرة لمكتب نائب رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي.


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