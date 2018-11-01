بولتون: بعض الدول لا تستطيع التوقف عن شراء النفط الإيراني

جهينة نيوز:

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون اليوم الأربعاء إن واشنطن تريد ممارسة أقصى حد من الضغوط على إيران بفرض عقوبات على صادراتها من النفط، لكنها لا تريد الإضرار بالدول الصديقة والحليفة التي تعتمد على النفط.

وبحسب "رويترز"، قال بولتون إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرك أن عددا من الدول، بعضها قريب جغرافيا من إيران "ربما لا يتمكن… من التوقف بشكل كامل (عن شراء النفط الإيراني) على الفور".

و في سياق آخر أعلن مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، أن لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيعقد في باريس يوم 11 نوفمبر/ تشرين الثاني، وسيكون قصيرا على الأرجح