بعد أن أغلقت مطار بسبب العدوان على اليمن السعودية تبني مطار جديد شمال نجران

جهينة نيوز:

أعلن المتحدث الرسمي باسم هيئة الطيران المدني السعودية، عبد الله الخريف، أن الهيئة اعتمدت مشروعا لبناء مطار مدني شمالي منطقة نجران جنوبي المملكة.

ووفقا لصحيفة "عكاظ"، أوضح المتحدث باسم الهيئة للصحيفة السعودية، أن تنفيذ المشروع يستغرق أربعة أشهر، وستتولى تنفيذه إحدى الشركات المحلية.

ونفى الخريف في أغسطس/ آب الماضي، ما تردد عن توجيه هيئة الطيران المدني السعودية، دعوة إلى الشركات لتقديم عطاءات خاصة من أجل تطوير مطار نجران الإقليمي الحالي.

وأوضح الخريف وقتها أن المشروع يخص المطار الجديد وليس المطار الحالي الذي أغلق منذ بداية العملية العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن.

وحولت الهيئة في 2015، مسار الرحلات القادمة والمغادرة من مطار نجران الحالي إلى مطار "أبها" الإقليمي، قبل أن تعلن إنشاء المطار الجديد ضمن خطة مشاريع 2020.