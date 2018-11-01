جمهور محمد رشاد يؤيد إلغاء زفافه

الخميس, 1 تشرين الثاني 2018 الساعة 00:24 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

جمهور محمد رشاد يؤيد إلغاء زفافه

جهينة نيوز:

نشر الفنان المصري محمد رشاد عبر حسابه في موقع تويتر تغريدة قال فيها : الاحترام فوق كل شيء .. فوق الصداقة .. فوق القرابة.. وفوق الحب أيضاً.

واعتبر متابعيه أن هذه التغريدة موجهة لخطيبته السابقة الإعلامية مي حلمي ، وأيدوه بتعليقاتهم على تصرفه بإلغاء زفافه منها.

فكتب أحدهم : أنت قنبلة بالرجولة ، أقسم بالله ، وزدت في نظر الناس كلها ، اللي ليه خير في أهله ، ربنا عمره مايسيبه .

وعلقت أخرى : أكيد لو اتهاونت مرة هتفضل طول عمرك راسك لتحت ، الخسارة القريبة أحسن ليك.

وأضاف آخر: رجل في زمن قلت به الرجال.

يذكر أن محمد رشاد قرر الانفصال عن الإعلامية مي حلمي وإلغاء حفل زفافه قبل بدئه بساعتين ، وذلك بسبب خلاف نشب بينهما و إهانة حلمي لرشاد وعائلته قبل كتب الكتاب.


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