اتفاق جديد بين الارهابيين المتطرفين و الارهابيين المعتدلين

جهينة نيوز

للمرة الثانية خلال اسبوعين توصلت كل من "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة الارهابية) و"الجبهة الوطنية للتحرير" و التي ضمن صفوفها عدة فصائل إرهابية الى إتفاق مبدئي بوقف إطلاق النار بينهما في ريفي حلب الشمالي والغربي، على خلفية وجود مفاوضاتٍ بين الطرفين للوصول إلى اتفاق ينهي النزاع والاقتتال الدائر بينهما بشكل كامل، بحسب تنسيقيات المسلَّحين.

يُذكر أن الريفين الشمالي والغربي لحلب شهدا خلال اليومين الماضيين اشتباكاتٍ بين "هيئة تحرير الشام" و"الجبهة الوطنية للتحرير"، أدت إلى وقوع قتلى وجرحى بينهم مسؤولون وتبادل السيطرة على عدة مناطق، وعمليات اختطاف وتوتر "أمني"، وذلك عقب خلافٍ بينهما على إنشاء مقر في منطقة كفر حمرة، وعلى بسط النفوذ على الأوتوستراد الدولي حلب _غازي عنتاب الاستراتيجي.