لأول مرة .. مقايضة مدفوعات بين العراق و إيران

جهينة نيوز

أكد أمين نقابة شركات الطيران الايرانية اليوم انه سيتم تسديد ديون شركات الطيران الايرانية الى مطار النجف الدولي من خلال المقايضة ديون العراق الى وزارة الطاقة الايرانية من جراء شراء الكهرباء.

وتوجه وفد إيراني يتشكل من مسؤولين من منظمة الطيران الايرانية وشركة مطارات ايران ورؤساء عدد من الخطوط الجوية الايرانية، على رأسهم مساعد شؤون عمليات الطيران والشؤون الدولية لدى منظمة الطيران الايرانية “مرتضى دهقان” الاثنين الماضي الى العراق لعقد إجتماع بخصوص رحلات عودة زوار الاربعين الايرانيين، مع مسؤولين في منظمة الطيران العراقية ومطار نجف الدولي.

وأشار أمين نقابة شركات الطيران (مقصود اسعدي ساماني) في تصريح صحفي الى “إبرام مذكرة تفاهم جديدة مع الجانب العراقي تنص على زيادة الرحلات من ايران الى العراق من 90 رحلة اسبوعيا الى 120 رحلة،” مضيفا “إننا كنا نسعى لأن تكون الرحلات من ايران الى العراق غير محدودة لكن الجانب العراقي لم يوافق على ذلك”.

وأضاف أسعدي ساماني أنه “تم عقد إتفاقية حول الحركة الجوية بين إيران والعراق إضافة الى عدد من الإتفاقيات ثنائية الجانب من ضمنها إتفاقيات حول موضوع التجسس والإغاثة الجوية، لافتا الى إجتماع من المقرر أن يعقد بعد اسبوعبن من أجل اعادة النظر في بعض الامور”.

وحول ديون الخطوط الجوية الايرانية لمطار النجف الدولي قال المسؤول الايراني “أننا أجرينا محادثات مع البنك المركزي الايراني، وتقرر أن يتم تسديد هذه الديون من خلال المقايضة بديون العراق الى وزارة الطاقة الايرانية من جراء شراء الكهرباء”.