تعرف على المبعوث الأممي الجديد الى سورية

جهينة نيوز

وُلد الدبلوماسي النرويجي غير بيدرسن، بأوسلو في 1955، وعُين سفيراً للنرويج لدى الصين في 9 يونيو(حزيران) 2017، وكان في وقت سابق، الممثل الدائم للنرويج لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بين 2012 و 2017، وشغل قبل ذلك منصب المدير العام لإدارة الأمم المتحدة والسلام والشؤون الإنسانية، في وزارة الخارجية النرويجية.

و خدم بيدرسن منسقاً خاصاً للبنان على مستوى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة بين 2005 و2008. وبين 1998 و2003، شغل غير بيدرسون، منصب ممثل النرويج لدى السلطة الفلسطينية. وعمل بيدرسن أيضاً في الصين وألمانيا بصفته دبلوماسياً في سفارة بلاده بعواصمها. في 1993 كان عضو الفريق النرويجي في مفاوضات أوسلو السرية، التي أفضت إلى توقيع إعلان المبادئ والاعتراف المتبادل بين منظمة التحرير الفلسطينية، وكيان الاحتلال الإسرائيلي.

وسيخلف الدبلوماسي النرويجي نظيره الإيطالي السويدي ستيفان دي ميستورا، الذي أعلن التنحي عن منصبه في نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، بعد أن شغله منذ يونيو (حزيران) 2014، بناءً على قرار الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون.