اقتراحات اقتصادية هامة على طاولة الاعمال بين الوفد البولندي وغرف التجارة السورية

جهينة نيوز- عبادة محمد

تناول اللقاء الذي تم اليوم بين غرفة تجارة دمشق وغرفة صناعة دمشق وريفها مع الوفد البرلماني البولوني ووفد رجال الأعمال البولونيين مناقشة أفق تعزيز العلاقات الثنائية في المجال الاقتصادي والتجاري وزيادة التبادل التجاري بين البلدين

أكد رئيس اتحاد غرف التجارة السورية محمد غسان قلاع أهمية زيارة الوفد البولوني للاطلاع على ما تم انحازه في مرحلة الانتصار على الارهاب وللمساهمة في إعادة الأعمار عن طريق التعاون بين البلدين

واوضح السيد روبير جريصاتي رئيس الاتحاد اللبناني لرجال الاعمال منسق الزيارة أن الوفد البولوني يتطلع لمقابلة كبار المسؤولين السوريين لتأسيس جمعية صداقة لتعزيز العلاقات التجارية السورية والبولونية مبينا ان بولونيا تقدمت بمشروع لإمكانية إعادة اللاجئين السوريين من لبنان عبر بناء منازل لهم

واشار جريصاتي أن الزيارة تأتي للإطلاع على ماتم انجازه في مرحلة الانتصار على الارهاب

موضحا رغبته كلبناني منسق للزيارة بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين

وبين رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس أنه خلال اللقاء مع الوفد البولوني الذي جاء للتعرف على إمكانيات الاستثمار في سورية تم شرح الوضع الاقتصادي له وخاصة الخارطة الاستثمارية ومجالات الاستثمار مشيرا إلى توجيه السيد رئيس الجمهورية العربية السورية بشار الأسد بضرورة التعاون مع الدول الصديقة التي وقفت مع الشعب السوري حتى تحقيق النصر

وتحدث رئيس الوفد البولندي أنه جاء على راس الوفد ليهنئ سورية بنصرها على الأرهاب ولتبادل الفرص الاستثمارية التي تعود بالفائدة على البلدين

فيما قال امين سر غرفة تجارة دمشق محمد حمشو أن اللقاء مع الوفد بالشراكة مع غرفة صناعة دمشق تناول بحث العلاقات الاستثمارية التي يمكن ان تقام بين البلدين من خلال الصادرات السورية إلى بولندا وايضا الاستثمارات التي يمكن أن تقوم بها بولندا في سورية مشيرا أن بولندا تتمتع بفكر اقتصادي مهم حيث أنها لم تتعرض في فترة الازمة المالية لانهيار اقتصادي ونحن نسعى لأقامة العلاقات معها

وخلص اللقاء إلى اقتراحات مهمة منها إنشاء غرفة تجارة سورية بولندية مشتركة وبحث تأسيس مجلس أعمال سوري بولندي مشترك لزيادة معدلات التجارة بين البلدين بالاضافة الى بحث إنشاء مناطق صناعية بين سورية وبولندا على الاراضي السورية وتعزيز التعاون في المجال المصرفي بهدف تمويل للمشروعات السورية البولندية وإعادة افتتاح الخط الجوي والخط البحري بين البلدين

يذكر أن بولندا واحدة من قصص النجاح الاقتصادي النادرة في اوروبا في السنوات الاخيرة واقتصادها صناعي زراعي وهي من البلاد القليلة التي أبقت على سفارتها مفتوحة على الاراضي السورية خلال فترة الحرب على الارهاب