الرئيس الأسد: الدفاع عن المبادئ له ثمن

جهينة نيوز

التقى السيد الرئيس بشار الأسد اليوم أعضاء مجلس السلم العالمي واتحاد الشباب الديمقراطي العالمي المشاركين في اجتماعات اللجنة التنفيذية لمجلس السلم العالمي المنعقدة في دمشق.

وشكر الرئيس الأسد في مستهل اللقاء الأعضاء المشاركين على مواقفهم الداعمة لسورية وتضامنهم المستمر مع الشعب السوري منذ بدء الحرب معتبرا أن المبادئ التي تقوم عليها منظمة مجلس السلم العالمي وما تسعى لتحقيقه يمكن أن يسهم في تحقيق عالم أكثر أمنا وعدلا للأجيال القادمة.

واعتبر الرئيس الأسد أن أهمية منظمة مجلس السلم العالمي واتحاد الشباب الديمقراطي العالمي تكمن في التمسك بمبادئهم في الدفاع عن الحقيقة وتجسيد مبدأ السلام في الوقت الذي تبنى فيه السياسات الدولية على الأكاذيب وخداع الشعوب مشيرا إلى أن العالم بحاجة لمثل هذه المنظمات والأحزاب وخاصة في ظل قيام بعض الدول العظمى بتحويل العديد من المنظمات الدولية الى أدوات لضرب الاستقرار وتغطية الحروب والدفع باتجاه التدمير عوضا عن العمل على تعزيز السلام والاستقرار في العالم.

وأكد الرئيس الأسد أن الدفاع عن المبادئ له ثمن ونحن في سورية دفعنا ثمنا كبيرا لنحافظ على وطننا واستقلالية قرارنا مشيراً إلى أنه عندما تكون المبادئ واقعية ومبنية على رغبة ومصالح الشعوب فإنها تشكل أسسا راسخة في وجه المصالح الضيقة لبعض الدول الغربية التي لا تتردد أبدا في اشعال الحروب لتحقيق مصالحها مستخدمة نشر الفكر المتطرف الذي تم تسويقه من قبل الإدارة الأمريكية في الثمانينات وتعميم الجهل ما يسهل دفع الشعوب باتجاه الحروب ومن خلال نشر الفقر في العالم.

من جانبها أدانت ماريا دو سوكورو غوميز رئيس مجلس السلم العالمي الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب السوري وقالت: إن هذه الجرائم أظهرت للعالم موقف الدول الامبريالية تجاه السلام وسيادة الدول مشيرة إلى أن أعضاء المجلس سيستمرون في بذل ما يمكنهم من جهد لإظهار حقيقة الحرب الإرهابية التي فرضت على سورية أمام شعوبهم.

واعتبر رئيس اتحاد الشباب الديمقراطي العالمي اياكوفوس توفاري أن عقد اجتماعاتهم في سورية يحمل رسالة تضامن واضحة للشعب السوري في وجه الحرب التي يتعرض لها معربا عن ثقته بقدرة السوريين على إعادة بناء بلدهم تماما كما نجحوا في الدفاع عنه.

بدورهم أعرب الأعضاء في مداخلاتهم عن دعمهم ووقوفهم إلى جانب سورية قيادة وشعبا وجيشا مشيرين الى أن نضال الشعب السوري ضد الإرهاب هو نضال جميع الشعوب من أجل الوصول الى عالم تتمكن فيه من العيش بسلام وتقرير مستقبلها بأنفسها بعيدا عن أي تدخلات خارجية وأكدوا أنهم سيبقون مع السوريين في جبهة واحدة في نضالهم البطولي في الدفاع عن وطنهم.

وأكدوا ثقتهم بقدرة الشعب السوري على تحقيق النصر النهائي حيث أثبت هذا الشعب أن العدو وبغض النظر عن أدواته التي تأرجحت ما بين دعم الإرهاب واستخدام الحالة الإنسانية لشن العدوان عليه يمكن قهره طالما أن الشعب يقف في وجهه مشيرين الى أنهم سيغادرون سورية وكلهم فخر بما قدمته لشعوب المنطقة والإنسانية وبدعمها لقيم السلام والمقاومة عبر أرجاء العالم.

يذكر أن مجلس السلم العالمي واتحاد الشباب الديمقراطي العالمي اختارا عقد اجتماعات اللجنة التنفيذية لمجلس السلم العالمي في دمشق ما بين الـ 27 و الـ 29 من الشهر الجاري بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الوطني لطلبة سورية وبمشاركة 40 دولة تضامنا مع سورية في وجه الحرب الإرهابية التي تتعرض لها.