الكشف عن السبب الخبيث الذي دفع الاحتلال التركي لقصف مواقع ميليشيا قسد

الأربعاء, 31 تشرين الأول 2018 الساعة 19:31 | سياسة, عالمي

الكشف عن السبب الخبيث الذي دفع الاحتلال التركي لقصف مواقع ميليشيا قسد

جهينة نيوز

بشكل مفاجيء قصف جيش الاحتلال التركي مواقع لميليشيا قسد شمال سورية و من المؤكد أن القصف تم بالتنسيق مع الامريكي المسؤول عن قسد و لضمان عدم وجود جنود امريكيين في مواقع قسد لتعلن بعدها ميليشيا قسد عن وقف عملياتها ضد داعش تاركة الأسلحة و التعزيزات بيد داعش و تاركة له المزيد من المواقع ضمن عمليات تبادل الأدوار التي يقودها الأمريكي.

هذا و أعلنت ميليشيا قسد رسمياً وقف الهجمات على داعش بعد أن كانت نتيجة الهجمات وصول المزيد من الأسلحة و العتاد للتنظيم الإرهابي بما فيها مدرعات أمريكية كعربات ماكس برو و غيرها من الأسلحة الثقيلة و المتوسطة و الامدادات, علماً بأنه خلال العملية التي نفذتها قسد ضد داعش قتل الامريكي عشرات المدنيين السوريين و نفذ عدة مجازر و أستعمل أسلحة محرمة دولياً ضد المدنيين في حين أوقف التحالف الامريكي عملياته مع بدء تقدم داعش و تراجع ميليشيا قسد التي خسرت عشرات المقاتلين من الذين جندتهم بالقوة و دفعتهم الى ساحات القتال.

هذا و تتخوف مصادر من أن عمليات تبادل الأدوار التي نفذها داعش الارهابي و الاحتلال التركي و ميليشيا قسد بأوامر الاحتلال الامريكي ستنتهي بمهاجمة داعش لمواقع الجيش العربي السوري أو الحدود العراقية, و ذلك بعد أن تم تزويد داعش بالسلاح و العتاد و تسلميه المزيد من الأراضي شرق الفرات.


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