الجيش العربي السوري تسلم منظومات “إس 300” ومنظومات “بوليانا دي 4”

جهينة نيوز

أكدت وزارة الدفاع الروسية استكمالها تسليم الجيش العربي السوري منظومات “اس 300” للدفاع الجوي ومنظومات “بوليانا دي 4” الآلية الخاصة بالتحكم.

ولفت المتحدث باسم الوزارة اللواء إيغور كوناشينكوف في مؤتمر صحفي عقده اليوم إلى أن موسكو استكملت إمداد الجيش السوري بمنظومات “إس 300” ومنظومات “بوليانا دي 4” الآلية الخاصة بالتحكم مبينا أن هذه المنظومات تهدف إلى ضمان سلامة التحليقات وحماية المواقع المهمة في الأراضي السورية وتعزيز أمن العسكريين الروس في سورية.

وأوضح كوناشينكوف أن المستشارين الروس يدربون العسكريين السوريين على استخدام منظومات “إس 300” للدفاع الجوي.

ودعا المسؤول العسكري الروسي الرؤوس الساخنة في إشارة منه إلى مسؤولي كيان الاحتلال الإسرائيلي لتقييم الوضع القائم في المنطقة بشكل موضوعي والامتناع عن اتخاذ أي تصرفات استفزازية في الأراضي السورية.

وكانت روسيا أعلنت في الـ 24 من أيلول الماضي عزمها تسليم الجيش السوري منظومة “اس300” ومنظومة اتوماتيكية وآلية للإدارة تسمح بالإدراة المركزية لكل قوات الدفاع الجوية السورية ومتابعة الوضع في الأجواء وتحديد الأهداف إضافة إلى إيقاف كل أجهزة الرادار وكل أجهزة الاتصالات للقوات التي تقوم بتوجيه ضربات إلى الأراضي السورية.