نتنياهو يثمن دور كندا في استقبال عناصر "الخوذ البيضاء" الارهابية

جهينة نيوز

ثمن رئيس وزراء كيان الإحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو موقف كندا بخصوص استقبال الإرهابيين من "الخوذ البيضاء" مؤخرا وتوطينهم في كندا.

وإدعى نتنياهو خلال لقائه بوزيرة الخارجية الكندية كريستينا فريلاند داخل مقر وزارة الخارجية في القدس المحتلة: "نثمن التزامكم باستيعاب أفراد الخوذ البيضاء والذي أعتبره عملية إنسانية من الدرجة الأولى وأمرا نقوم به سوية، وأعتقد بأن ذلك يشكل نموذجا للمشاركة المسؤولة التي تميز كلا من إسرائيل وكندا".

كما ثمن نتنياهو دور كندا في عدم إقامتها علاقات مع إيران وقال: "نثمن تأييدكم في المحافل الدولية المختلفة وحقيقة إعلانكم عن عدم إقامة علاقات دولية مع إيران".