ميليشيا "قسد" توقف حملتها ضد "داعش" في دير الزور بسبب؟

جهينة نيوز

أعلنت ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية قسد" المدعومة من الولايات المتحدة الأميركية ايقاف حملة "عاصفة الجزيرة" ضد "داعش" في ريف دير الزور مؤقتاً، نتيجة الهجمات التركية على مناطق في شمال سوريا.

واعتبرت ميليشيا "قسد" أن الهجمات الاخيرة للدولة التركية بمثابة دعم لتنظيم "داعش" واتت بتنسيق مباشر معه.

وطالبت الميليشيا "التحالف الدولي" بإظهار "موقف حازم لردع تركيا عن هذه الاعتداءات" ومحاولاتها الإبقاء عل داعش وتقديم الدعم له والتي تتعارض مع "استراتيجية التحالف للقضاء على الإرهاب بحسب نص البيان.

الإعلام الحربي المركزي