تركيا تكشف رسمياً: هكذا قتل خاشقجي والسعودية لم تتعاون معنا بالتحقيق!

الأربعاء, 31 تشرين الأول 2018 الساعة 19:12 | سياسة, عربي

تركيا تكشف رسمياً: هكذا قتل خاشقجي والسعودية لم تتعاون معنا بالتحقيق!

جهينة نيوز

قال النائب العام التركي في إسطنبول عرفان فادان إن الصحفي السعودي جمال خاشقجي قتل فور دخوله إلى مقر القنصلية السعودية باسطنبول وأن الفريق الذي قام بقتله قطع جثته وتخلص منها.

وفي بيان صادر عنه الأربعاء نقلته قناة بلدنا قال فيدان إن قتل خاشقجي تم بناء على “خطة تم الإعداد لها بشكل مسبق حيث قتل خنقاً فور دخوله القنصلية”.

وأشار النائب العام إلى أنه سأل النائب العام السعودي عن مكان جثة خاشقجي، مضيفا أنه “تم إبلاغنا بأن الجانب السعودي لم يدلِ بأي تصريح حول وجود متعاون محلي في القضية”.

وأضاف بيان العام: “لم نتوصل إلى نتائج ملموسة من اللقاءات مع الجانب السعودي رغم كل جهودنا المتسمة بالنوايا الحسنة لإظهار الحقيقة”.


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