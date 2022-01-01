مصر للطيران تجتاز شروط الأيزو 9001

الأربعاء, 31 تشرين الأول 2018 الساعة 17:40 | اقتصاد, اقتصاد عالمي

مصر للطيران تجتاز شروط الأيزو 9001

جهينة نيوز

نجحت شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، في اجتياز تجديد شهادة الأيزو 9001 بإصدارها الجديد وهي الشهادة المعنية بتطبيق نظم الجودة.

قالت شركة مصر للطيران، اليوم الأربعاء، إنها تمكنت من اجتياز الشروط الخاصة بشهادة الأيزو 9001، وأشارت الشركة في بيان نشرته سبوتنيك إلى جهود فريق المراجعة والاعتماد بمجموعات عمل الشركة في كل الأقسام والإدارات، وتضافر جهود العاملين والتنسيق الجيد والتكامل بينهم، لتحقيق التحسين المستمر لكافة عناصر الإنتاج وتطبيق معايير الجودة الشاملة.

من جانبه قال رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، المهندس هشام عبد الحفيظ، إن مصر للطيران تحرص على مطابقة كافة المعايير الدولية في الإنتاج والتداول بما يليق بتاريخها وكونها شركة عالمية وأيضا بما يرضي عملاءها ويلاقي احتياجاتهم.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا