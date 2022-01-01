العثور على مستودع ألغام من مخلفات الإرهابيين بريف القنيطرة

جهينة نيوز

عثرت الجهات المختصة اليوم على مستودع يحتوي على كميات كبيرة من الألغام المضادة للدروع في ريف القنيطرة الغربي.

وذكرت سانا أن الجهات المختصة عثرت خلال أعمال التمشيط المتواصلة لتطهير المناطق المحررة من الإرهاب على مستودع تحت الأرض يحتوي على كميات كبيرة من الألغام المضادة للدروع في قرية بريقة في أقصى الريف الغربي.

وأوضحت أن الخبراء قاموا بفحص الألغام وتأمينها بشكل تام تمهيدا لنقلها من المستودع بشكل آمن.

وكانت الجهات المختصة عثرت أول أمس على أسلحة إسرائيلية وأمريكية الصنع وأدوية وسيارات شحن كبيرة وسيارات إسعاف غربية الصنع من مخلفات الإرهابيين في قرى بريقة وبئر عجم ورسم سند في ريف القنيطرة.

وتم في شهر أيلول الماضي إعلان محافظة القنيطرة خالية من الإرهاب بعد رضوخ التنظيمات الإرهابية واستسلامها أمام انتصارات الجيش العربي السوري الذي عاد إلى النقاط التي كان فيها قبل عام 2011.