اكتشاف لوحة فسيفسائية تعود إلى عام 412 ميلادي بريف حماة الغربي

جهينة نيوز

اكتشفت دائرة آثار حماة لوحة فسيفسائية تعود لبدايات القرن الخامس الميلادي في قرية الخرايب بمنطقة سلحب غرب مدينة حماة بنحو 48 كم.

وذكر رئيس دائرة الآثار عبد القادر فرزات أن مواطنا من قرية الخرايب بريف حماة الغربي عثر في حديقة منزله على أجزاء من لوحة فسيفسائية فعمد إلى إبلاغ الجهات المختصة وفور إعلامنا بالأمر أرسلنا بعثة متخصصة إلى المكان وقامت بأعمال التنقيب وإظهار اللوحة.

وأوضح فرزات أن بعدي اللوحة 5ر13 و30ر2 متر وتتضمن زخارف وأشكالا هندسية وكتابات باللغة اللاتينية تعود في مجملها للقرن الخامس الميلادي وتحديدا إلى عام 412 وهي عبارة عن أرضية لكنيسة تعود للفترة البيزنطية مبينا أن كوادر دائرة الآثار قامت بنقلها الى متحف حماة الوطني لعرضها ضمن صالاته.

وتحتوي القاعات الخمس في المتحف الوطني الجديد قطعا أثرية تم ترتيبها وفق تسلسلها الزمني ومنها الأدوات الحجرية الباليوليتية التي عثر عليها في المصاطب على طول نهر العاصي وخاصة في وادي اللطامنة وقطعاً تعود للعصر الحديدي مثل الفخار والتجهيزات المدفنية كما تعرض عادات الدفن والقبور من الحقبة الهلنستية والرومانية والبيزنطية إضافة إلى مجموعة من النقود الفضية وفسيفساء مريمين النادرة المثال التي تمثل مشهد فرقة موسيقية والناعورة ضمن لوح فسيفسائي تعود للعصر الإسلامي وعثر عليه في أفاميا..وفي حديقة المتحف عرضت مجموعة كبيرة من الفسيفساء مع بعض التماثيل والأعمدة وأبواب المدافن البيزنطية والتيجان الكورنثية والأيونية وغيرها.

سانا