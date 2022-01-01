الرئيس الأسد يصدر مرسوما بإحداث الهيئة العامة لمستشفى حمص الوطني

جهينة نيوز
أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 340 لعام 2018 القاضي بإحداث هيئة عامة صحية علمية تدريبية باسم الهيئة العامة لمستشفى حمص الوطني تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
وفيما يلي نص المرسوم:
المرسوم رقم 340
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام القانون رقم 17 تاريخ 14-10-2008.
يرسم ما يلي:
مادة (1)
تحدث هيئة عامة صحية علمية تدريبية باسم الهيئة العامة لمستشفى حمص الوطني تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزير الصحة ومقرها محافظة حمص.
مادة (2)
تقوم المستشفى بتوفير العناية الطبية التشخيصية والعلاجية والجراحية لمراجعيها بالاختصاصات الطبية العامة.
مادة (3)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
دمشق في 22-2-1440 هجري الموافق لـ 31-10-2018 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد