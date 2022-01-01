ندوة علمية توعوية بين وزارتي الكهرباء والصحة للكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي

الأربعاء, 31 تشرين الأول 2018 الساعة 16:23 | شؤون محلية, أخبار محلية

ندوة علمية توعوية بين وزارتي الكهرباء والصحة للكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي

جهينة نيوز

اقامت وزارة الكهرباء بالتعاون مع وزارة الصحة وبحضور وزيرا الكهرباء المهندس محمد زهير خربوطلي و الصحة الدكتور نزار يازجي اليوم الاربعاء ندوة علمية للتوعية حول اهمية الكشف المبكر لمرض سرطان الثدي و مخاطر هذا المرض وسبل الكشف المبكر عنه في مراحله الأولى من خلال اجراء الفحوصات الدورية .

وقال الوزير خربوطلي : يأتي اختيار هذا اليوم بالتحديد للندوة لنستشعر اهمية استمرار حملات التوعية خلال كافة ايام العام وخاصة لما للمرأة من دور هام في كافة مجالات الحياة مقاتلة و مربية ومعلمة وخاصة في قطاعنا قطاع الكهرباء اذ شاهدنا المرأة العاملة في هذا القطاع جنبا الى جنب مع الرجل في كثير من مفاصل العمل الميدانية .

وكشف خربوطلي عن اتفاق تم مع وزارة الصحة يتم من خلاله تكثيف هذه الندوات في كل شركات الكهرباء بالمحافظات كافة لما لها من دور توعوي هام .

من جهته قال الوزير يازجي ان اهمية التقيد بالفحص المبكر والعلاج يساهمان حتماً في الحد من هذا المرض أو على الأقل علاجه مبكراً قبل انتشاره وصولاً إلى الشفاء التام


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