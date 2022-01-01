ندوة علمية توعوية بين وزارتي الكهرباء والصحة للكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي

جهينة نيوز

اقامت وزارة الكهرباء بالتعاون مع وزارة الصحة وبحضور وزيرا الكهرباء المهندس محمد زهير خربوطلي و الصحة الدكتور نزار يازجي اليوم الاربعاء ندوة علمية للتوعية حول اهمية الكشف المبكر لمرض سرطان الثدي و مخاطر هذا المرض وسبل الكشف المبكر عنه في مراحله الأولى من خلال اجراء الفحوصات الدورية .

وقال الوزير خربوطلي : يأتي اختيار هذا اليوم بالتحديد للندوة لنستشعر اهمية استمرار حملات التوعية خلال كافة ايام العام وخاصة لما للمرأة من دور هام في كافة مجالات الحياة مقاتلة و مربية ومعلمة وخاصة في قطاعنا قطاع الكهرباء اذ شاهدنا المرأة العاملة في هذا القطاع جنبا الى جنب مع الرجل في كثير من مفاصل العمل الميدانية .

وكشف خربوطلي عن اتفاق تم مع وزارة الصحة يتم من خلاله تكثيف هذه الندوات في كل شركات الكهرباء بالمحافظات كافة لما لها من دور توعوي هام .

من جهته قال الوزير يازجي ان اهمية التقيد بالفحص المبكر والعلاج يساهمان حتماً في الحد من هذا المرض أو على الأقل علاجه مبكراً قبل انتشاره وصولاً إلى الشفاء التام