ميغان ماركل تساهم في انتشار الموضة الأسترالية

جهينة نيوز

ساهمت دوقة ساسكس ميغان ماركل برفع مبيعات الملابس والإكسسوارات التي تصنعها علامات الموضة الأسترالية بشكل كبير ، بعد أن قامت بارتداء الكثير من القطع الخاصة بتلك العلامات.

كما شاركت بتسليط الضوء على أنماط الموضة الأسترالية وزيادة عدد متابعيها على الأنستغرام ولفت الأنظار إليها من قطاعات عديدة من المستهلكين من كافة أنحاء العالم.

وقال مسؤولو علامة Outland : إن موافقة الدوقة على الظهور بملابس من إنتاجهم أضاف لهم الكثير ، فخلال أسبوعين من ظهورها بأول سروال جينز من صنع العلامة ، زادت مبيعاتهم بنسبة 2374% ، وزادت نسبة الوصول لمتجرهم الإلكتروني حول العالم بنسبة 3000%.

وكسبت العلامة 8 آلاف متابع جديد عبر حسابها الخاص على الأنستغرام خلال 24 ساعة.

ومن العلامات التجارية التي لاقت اهتماماً واسعاً من المتابعين وزادت شهرتها بعد ظهور ميغان بمنتجاتها Dion Lee وKaren Gee وMartin Grant و Oroton.