نسرين طافش زوجة كريم عبد العزيز الثانية

جهينة نيوز

نشرت الممثلة نسرين طافش صورة على صفحتها في موقع التواصل الأجتماعي تجمع بينها وبين الممثل المصري كريم عبد العزيز.

وتظهر طافش في الصورة مرتدية فستان زفاف أبيض وتجلس إلى جانب عبد العزيز الذي ارتدى بدلة رسمية.

ويبدو أن الصورة هي من كواليس الفيلم الذي يجمعهما "نادي الرجال السري" والذي تدور أحداثه حول شخصية طبيب أسنان يواجه العديد من المشاكل بينه وبين زوجته ، فيقوم بخطوة الزواج الثاني وإنشاء نادي سري للرجال يقررون فيه خيانة زوجاتهم.

ويذكر أن دور الزوجة الأولى تجسده الممثلة غادة عادل , بينما الزوجة الثانية هي نسرين طافش ، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحلفاوي.