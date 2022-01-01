مصر تحاكم صفحة "فيسبوكية" تحرض الفتيات على الانتحار بطريقة صادمة

جهينة نيوز

أمرت النيابة العامة في مصر بحبس القائمين على إدارة صفحة تدعى 'كاتينج' -إيذاء النفس- تحرّض الفتيات على الانتحار بآلات حادة على 'الفيس بوك'.

ويجري فريق أمني تحقيقات موسعة في رصد الظاهرة وتعقب آخرين جار ضبطهم لضلوعهم في تحريض الشباب على الانتحار وبث مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب صحف، كانت الشرطة المصرية رصدت في الآونة الأخيرة قيام بعض طالبات إحدى المدارس في سن المراهقة بمحافظة الإسكندرية وبعض مرتادي أحد مراكز الشباب بالمحافظة ذاتها بإحداث جروح بأيديهن باستخدام 'شفرات موس' تقليدًا لبعض مقاطع الفيديو التي تصوّر حالات انتحار لأشخاص من خلال 'قطع الشرايين، الوخز بالسكين' تم اجتزاؤها من بعض أفلام الرعب الأجنبية.

وقامت الصفحة ببث صور لعدد من الأشخاص يقومون بإحداث إصابات بأيديهم وشفاههم بشفرات حادة، وذلك لاعتقادهم بأن ذلك السلوك يساهم بتفريغ الضغوط الناجمة عن الأزمات النفسية