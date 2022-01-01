هاري وميجان يزوران برنامجا لتربية نوع نادر من الطيور في نيوزيلاندا

جهينة نيوز

أطلق الأمير هاري حفيد الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا وزوجته ميجان ماركل اليوم الأربعاء اسمين على فرخين صغيرين لطائر الكيوي، وهو الطائر الوطني لنيوزيلندا، خرجا حديثا من بيضتيهما وذلك في بلدة روتوروا بشمال شرق البلاد في اليوم الأخير من جولة استمرت أسبوعين في منطقة المحيط الهادي.

وزار الزوجان برنامجا لتربية هذا النوع المهدد بالانقراض وعبرا عن إعجابهما بفرخين عمرهما ثلاثة أيام وأطلقا عليهما اسمي كوها، التي تعني هدية، وتيهيه، المأخوذة من جملة تعني (عطسة الحياة) في لغة تي ريو ماوري التي يتحدث بها السكان الأصليون.

وقاد هاري في وقت سابق مجموعة في غناء أغنية (تي أروها) التقليدية التي يعني اسمها الحب بلغة تي ريو ماوري.

ولاقى الزوجان ترحيبا في تي بابايورو ماراي التي زارتها جدة هاري الملكة إليزابيث في عام 1953 وهو عام تتويجها.

وارتدت ميجان ثوبا باللون الأزرق للمصممة ستيلا مكارتني وعقدا يحمل حجرا أخضر منقوشا أهداه لها الحاكم العام بالبلاد بينما ارتدى هاري بذلة رمادية. وارتدى كلاهما رداء واسعا مغطى بالريش أهداه لهما السكان الماوري المحليون.

وبدأ هاري إلقاء كلمته بلغة تي ريو وأنهاها بحكمة للماوري وتلقى تصفيقا من الحضور على نطقه الجيد. وقاد بعدها غناء الأغنية.

ومن المقرر أن يغادر الزوجان، اللذان ينتظران مولودهما الأول في الربيع، نيوزيلندا عائدين إلى لندن يوم الخميس بعد جولة استمرت 16 يوما شملت أيضا استراليا وفيجي وتونجا.