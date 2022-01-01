طريقة لإبطاء شيخوخة الدماغ

جهينة نيوز

اكتشف علماء جامعة كولومبيا برئاسة إيريك كاندل الحائز جائزة نوبل أن هرمون أوستيوكالسين الذي تنتجه خلايا النسيج العظمي يساعد في تحسين الذاكرة في أدمغة كبار السن.

وذكر موقع MedicalXpress، أن علماء الأحياء بينوا في دراسات سابقة أن التمارين البدنية تحرر بروتين “RbAp48” الذي يمنع ظهور خرف الشيخوخة. ويساهم هذا البروتين في تشكيل الكروماتين، وهو مركب للحمض النووي والحمض النووي الريبي وبروتينات أخرى، ولكن في نفس الوقت أدى تثبيط الجين الذي يرمز لهذا المركب إلى ضعف القدرات الإدراكية للفئران الصغيرة وأصبحت تشبه الفئران المتقدمة في العمر.

واستعرض العلماء كيف يتفاعل “RbAp48” مع هرمون أوستيوكالسين، وكيف يتحكم البروتين بنشاط الجينات التي تشفر “BDNF”، العامل العصبي للدماغ والمستقبل البروتيني “GPR158″، ويعد عمل هذه المركبات مهما للذاكرة ويرتبط بهرمون أوستيوكالسين.

وبحسب الباحثين فإن نشاط بدني خفيف مثل المشي يساعد في إطلاق هرمون أوستيوكالسين وبروتين “RbAp48” ما يمنع تطور خرف الشيخوخة