روحاني: إيران لا تخشى عقوبات أمريكا التي ستفرض في 4 الشهر المقبل

جهينة نيوز

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده لا تخشى العقوبات الجديد التي ستفرضها عليها الولايات المتحدة، في 4 تشرين الثاني/نوفمبر، مؤكدا أن العديد من الدول ستقف إلى جانب طهران بعد فرض هذه العقوبات.

وأضاف روحاني بحسب ما نقل التلفزيون الإيراني، اليوم الأربعاء، إن "إيران لا تخشى العقوبات الأمريكية الجديدة التي ستفرض في 4 نوفمبر"، مضيفا: "هناك العديد من الدول التي ستقف مع إيران بوجه هذه العقوبات الظالمة".

وتابع الرئيس الإيراني: "إيصال النفط الإيراني إلى الصفر لن يتحقق، والولايات المتحدة غير قادرة على إيصاله إلى الصفر"، مؤكدا "سوف نخرج من كل هذه الضغوط التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خروج بلاده من الاتفاق النووي في 8 مايو/أيار الماضي، حيث أعيدت إجراءات الحظر التي كانت متوقفة بعد تنفيذ الاتفاق النووي، الأولى بعد 90 يوما والثانية بعد 180 يوما من إعلان خروجه من الاتفاق.