أزمة جديدة تواجه ألبوم "نساي" لشيرين عبد الوهاب

جهينة نيوز

حررت هيئة الرقابة على المصنفات الفنية في مصر 3 محاضر ضد 3 شركات قامت بإنتاج وتوزيع ألبوم شيرين عبد الوهاب "نساي" كما منعت طرحه في الأسواق

وجاء القرار بناءً على أن الشركات الثلاث ارتكبت مخالفات وصفتها بالجسيمة ، لأنها لم تحصل على الموافقات والتراخيص اللازمة بالعرض العام ، سواء بالنسخ أو الطباعة أو الدعاية والإعلان والبيع والتداول.

وشملت المحاضر شركة الإنتاج التي طرحت ألبوم شيرين الجديد ، بالإضافة إلى إحدى شركات خدمات الاتصال والإنترنت ومحضر ثالث ضد إحدى شركات المحمول.يذكر أن شركة نجوم ريكوردز هي التي أخطرت رئيس الإدارة المركزية للمصنفات الفنية بخلافها مع شيرين من خلال إنذار على يد محضر ، وطالبت المصنفات بضرورة حماية حقوقها الملكية الفكرية بعد إخلال شيرين بالتعاقد مع الشركة وتهربها من سداد مبلغ 4 ملايين و750 ألف جنيه ، وهي قيمة الأموال التي حصلت عليها من الشركة ومنحت الألبوم لشركة أخرى.