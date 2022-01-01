قرية تركية تعاقب من لا يحضرون حفل الزفاف

جهينة نيوز

لم تتمكن الحداثة من طمث تراث قرية ديميرشي التركية التي تقع في مقاطعة مانيسا الغربية، واستطاعت الحفاظ على بعض العادات بينها عقوبات غريبة تفرض على أقارب العريس الذين لا يحضرون حفل الزفاف أو يقدمون الهدايا.

ويقوم أقارب وأصدقاء العروس بزيارة بيوت أقارب العريس ودعوتهم وعلى من لا يلبي تقع العقوبة، حيث يتمّ إلقاؤهم في الماء في حوض صغير وسط البلدة أو إجبار المعاقب على ركوب الحمار بشكلٍ معاكس، أو جعل المتخلفّين يركضون حفاة في ساحة القرية.

والطريف أن لا أحد من الأهالي يغضب من هذه العقوبات، بل أن الجميع يستمتع بوقته