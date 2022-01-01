ريفر يطيح بحامل اللقب ويبلغ نهائي كأس ليبرتادوريس

جهينة نيوز

صعد ريفر بليت الأرجنتيني إلى نهائي كأس ليبرتادوريس لكرة القدم على حساب غريميو البرازيلي حامل اللقب، بفوزه عليه اليوم في عقر داره (2-1)، في إياب نصف نهائي المسابقة.

وافتتح أصحاب الأرض باب التسجيل عن طريق ليوناردو بحلول الدقيقة (36)، وانتظر ريفر حتى الدقائق العشرة الأخيرة من المباراة ليرد بهدفين، أحرزهما رافائيل سانتوس بوري، وغونزالو مارتينيز (من ضربة جزاء)، في الدقيقتين (82 و90) على الترتيب.

وكان ريفر قد خسر مباراة الذهاب على أرضه بهدف نظيف، إلا أن فوزه اليوم (2-1) خارج قواعده، منحه بطاقة العبور إلى النهائي (بقاعدة الهدف خارج الأرض).

وقد تكون المباراة النهائية أرجنتينية خالصة، إذا تأهل بوكا جونيورز على حساب بالميراس البرازيلي، علما بأن الأول فاز في مباراة الذهاب على أرضه (2-0).

المصدر: RT