حذاء بقرون الشيطان أحدث منتجات matieres facales

جهينة نيوز

فاجئت علامة matieres fecales متابعيها حول العالم بأحذية جديدة تبدو مشابهة لأقدام السيدات وأضافت لها كعب بارز على شكل قرن شيطاني من الخلف.

ويبدو الحذاء عند ارتدائه ممتزجاً بجلد المرأة التي ترتديه ، مما دفع الكثير من المتابعين بالتعليق مؤكدين أن السير بهذا الحذاء لن يكون مريحاً ، وأن الوضع في الواقع يختلف كثيراً عن الطريقة التي استعرضته بها العارضات على الأنستغرام.

وقررت العلامة بعد نشرها نسخة معدلة لصور الحذاء مطلع العام الجاري ، أن تحول تلك الصور إلى حقيقة وبيعه ب 5931 جنيهاً إسترلينياً.