الهند تفتتح أضخم تمثال على الأرض

جهينة نيوز:

رفع رئيس الوزراء الهندي الستار، الأربعاء، عن أضخم تمثال من البرونز لسردار فالابهاي باتيل، زعيم استقلال الهند، وأول وزير داخلية في البلاد بعد مغادرة المستعمرين البريطانيين عام 1947.

وبارتفاع 182 مترا، يكون التمثال الأطول في العالم أنشىء بتكلفة 403 ملايين دولار في كيفاديا، وهي قرية في ولاية كوجرات.

وتعد الولاية مسقط رأس كل من رئيس الوزراء ناريندرا مودي وباتيل.

وأسقطت طائرات سلاح الجو الهندي بتلات الزهور على التمثال، الذي بات يعرف باسم "تمثال الوحدة".

وكان باتيل يعرف بأنه "رجل الهند الحديدي" لدمجه عدة ولايات في حقبة ما بعد الاستقلال، حيث أدت اقامة دولة باكستان إلى إراقة الكثير من الدماء بين الهندوس والمسلمين.

وقال مودي إن باتيل كان "منارة أمل" بالنسبة للهند في وقت الأزمة، وسيكون مصدر الهام للأجيال المقبلة.

وسيحتوي النصب على متحف يضم 40 ألف وثيقة وألفي صورة ومركز أبحاث مخصص لحياة باتيل وإنجازاته.

وكان مودي قد وعد بتنفيذ التمثال الضخم بالرغم من الانتقادات بأن الهند لا تستطيع إنفاق الكثير من المال على "مجرد تمثال"