احباط محاولة تسلل إرهابيين إلى نقاط عسكرية بريف حماة الشمالي

جهينة نيوز

أحبطت وحدة من الجيش محاولة اعتداء مجموعة إرهابية على نقاط عسكرية على محور قرية عطشان بريف حماة الشمالي.

ووجهت الوحدة ضربات مركزة على تحرك لمجموعة إرهابية حاولت التسلل من محور قرية عطشان إلى نقاط عسكرية في محيط البلدة شمال مدينة حماة بنحو 45 كم على الحدود الإدارية مع محافظة إدلب.

واسفرت الضربات عن إحباط التسلل بعد مقتل وإصابة العديد من الإرهابيين وفرار من تبقى منهم باتجاه المناطق التي انطلقوا منها.

وتنتشر في ريف حماة الشمالي الملاصق لريف إدلب تنظيمات إرهابية أغلب أفرادها من جنسيات أجنبية تسللوا عبر الحدود التركية ويتخذون من أهالي القرى دروعا بشرية فضلا عن استخدامها منازل المواطنين مستودعات لتخزين الأسلحة.