بالفيديو.. ثانية واحدة تفصل رجلا عن الموت بطريقة مأساوية

جهينة نيوز

في مشهد يبدو أقرب للقطة من فيلم هوليوودي، فصلت ثوان معدودة فقط رجلا عن وفاته بطريقة مأساوية، إذ نجح في القفز من رافعة قبل أن تنقلب وتسقط في منحدر.

وكان العشرات قد تجمعوا لمشاهدة هذا المشهد المخيف في مدينة شيان الصينية، عندما بدأت رافعة ضخمة في الانقلاب على جانبها نحو منحدر شديد، فيما يحاول السائق الخروج منها.

وبدا وكأن الرافعة فقدت توازنها ومالت نحو المنحدر من جهة السائق، فيما نجح الأخير بأعجوبة بالقفز في الثواني الأخيرة من جهة الراكب، قبل أن تسقط الرافعة بالكامل في المنحدر.

وقالت تقارير إن الحادثة وقعت بسبب 'الاستخدام غير الصحيح للرافعة الضخمة'، وفقما ذكر موقع 'ديلي ميل' البريطاني