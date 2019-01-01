قتيل واصابات في انفجار عند مدخل مبنى الأمن الفيدرالي في أرخانغلسك غربي روسيا

جهينة نيوز

أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب عن وقوع انفجار، اليوم الاربعاء، عند مدخل مبنى إدارة الأمن الفيدرالي الروسي في مدينة أرخانغلسك غربي روسيا، مشيرة إلى أنه يجري حاليا الكشف عن ملابسات الحادث.

وقالت اللجنة في بيان: "وقع انفجار في أرخانغلسك عند مدخل مبنى إدارة الأمن الفيدرالي الروسي. والأسباب يتم تحديدها.

وأكد حاكم مقاطعة، أرخانغلسك، ايغور أورلوف، مقتل شخص واصابة 3 جراء الانفجار عند مدخل مبنى إدارة الأمن الفيدرالي.

وقال أورلوف: "3 أشخاص في المستشفى وهناك قتيل واحد يتم التعرف على هويته".

وفقا لوسائل الإعلام المحلية، تم حظر المنطقة المحيطة بالمبنى، وتم إجلاء الناس.

سبوتنيك