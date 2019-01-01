الرئيس الأسد يحيل إلى مجلس الشعب مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019

الأربعاء, 31 تشرين الأول 2018 الساعة 11:28 | شؤون محلية, أخبار محلية

الرئيس الأسد يحيل إلى مجلس الشعب مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019

جهينة نيوز

أحال الرئيس بشار الأسد إلى مجلس الشعب اليوم مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 لعرضه على المجلس.

وكان مجلس الوزراء ناقش في جلسته التي عقدها في الـ 21 من تشرين الأول الجاري مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 بشقيها الجاري والاستثماري حيث تم تحديد اعتماداتها بمبلغ إجمالي قدره 3882 مليار ليرة سورية بزيادة قدرها 695 مليار ليرة عن موازنة العام 2018.

وتوزعت الموازنة على 2782 مليار ليرة للإنفاق الجاري و1100 مليار ليرة للاستثماري ووصل حجم الدعم الاجتماعي بالموازنة إلى 811 مليار ليرة سورية.

وبلغت اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية للعام الجاري 3187 مليار ليرة سورية.


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