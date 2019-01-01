بهدف التخلص من الدولار: منظومة "إس-400" إلى الهند بالعملة الروسية

جهينة نيوز

صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، بأن عقد توريد منظومة الدفاع الروسية "إس-400" للهند سيتم باستخدام العملة الروسية "الروبل".

وذكر بوريسوف في لقاء مع الصحفيين، بأن عقد توريد منظومة الصواريخ "إس-400" الروسية مع الهند سيتم باستخدام "الروبل".

وفي وقت سابق، ذكر بأن روسيا ستقوم ببيع وإغلاق صفقاتها العسكرية باستخدام العملة الروسية "الروبل"، في محاولة للتخلص من استخدام "الدولار".

وكان بوريسوف قد صرح، في وقت سابق، بأن عقد توريد منظومة الدفاع الصاروخية "إس-400" بين الهند وروسيا مبني على أساس من التعاون لسنوات طوال بين البلدين.

ولمح مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون آسيا والمحيط الهادئ، راندل شرايفر، إلى إمكانية فرض عقوبات صارمة على الهند بسبب قيامها بشراء أسلحة من روسيا وخصوصا بعد رفض الطلب الأمريكي الأخير بعدم شراء منظومات "إس-400" الروسية.

ليرد عليه رئيس أركان القوات البرية الهندية، رافات بيبين، قائلا: "نعم قد تقوم الولايات المتحدة بفرض عقوبات علينا، لكن لدينا سياسة مستقلة ولا أحد يملي علينا أوامره"، بحسب ما نقلت صحيفة "New Indian Expres".