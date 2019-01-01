مقتل 23 شخصا في تحطم مروحية للجيش بأفغانستان

جهينة نيوز

قتل 23 شخصا في في حادث تحطم مروحية تابعة للجيش في ولاية فراه جنوب غرب أفغانستان، اليوم الأربعاء، بينهم رئيس مجلس الولاية وعسكريين ومدنيين.

وقال المتحدث باسم ولاية فراه نور الحق خالقي في تصريح لوكالة سبوتنيك "إجمالاً استشهد 23 شخصاً من المدنيين وعناصر اللواء الثاني للجيش ورجال الشرطة في حادثة سقوط الطائرة".

وأضاف "بين الضحايا رئيس مجلس ولاية فراه بالإضافة إلى عدد من أعضاء المجلس، ومعاون نعمة الله خليل معاون قائد فيلق 207 ظفر في الجيش الأفغاني".

في سياق آخر صرح مصدر مسؤول في قوات الأمن الأفغانية، اليوم الأربعاء، بمقتل سبعة أشخاص وإصابة خمسة في انفجار سيارة بالقرب من سجن في أفغانستان.

ونقلت قناة "تولو نيوز" عن المصدر الأمني، قوله بأن الحادث وقع صباح يوم الأربعاء بالقرب من سجن بول شارخي شرق كابول، وكان في السيارة موظفو السجن".