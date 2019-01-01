مؤشر السوق ينخفض 21 نقطة.. 70 مليون ليرة تداولات البورصة

جهينة نيوز

انخفض حجم وقيم التداول في سوق دمشق للأوراق المالية خلال جلسة يوم أمس حيث أغلقت على حجم تداول قدره 76 ألف سهم موزعة على 66 صفقة بقيمة تداولات بلغت 70 مليون ليرة.

بالمقابل انخفض مؤشر السوق 21 نقطة عن الجلسة الماضية حيث أغلق على قيمة 6274 نقطة وبنسبة تغير سالبة قدرها -0.34%.‏

هذا وقد تصدر سهم بنك سورية الدولي الإسلامي المقدمة من حيث قيم التداول حيث تم تداول 74 ألف سهم بقيمة تداول 68 مليون ليرة من خلال 59 صفقة ليغلق سهمه على سعر 924 ليرة منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -1.78%، ومن ثم جاء سهم بنك البركة - سورية حيث تم تداول 540 سهم بقيمة تداول مليون ليرة من خلال صفقة واحدة ليغلق سهمه على سعر 1359 ليرة مساوياً لسعر إغلاق جلسة التداول السابقة، تلاه سهم بنك بيمو السعودي الفرنسي حيث تم تداول 399 سهماً بقيمة تداول 500 ألف ليرة من خلال صفقة واحدة ليغلق سهمه على سعر 969 ليرة مساوياً لسعر إغلاق جلسة التداول السابقة.‏

وقد تم تعديل السعر المرجعي لسهم الشركة السورية الكويتية للتأمين من 452 ليرة إلى 362 ليرة وذلك بسبب زيادة رأس المال عن طريق توزيع أسهم مجانية بقيمة 212 مليون ليرة و بعدد أسهم 2 مليون سهم.‏

في حين لا يزال سهم الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات - نماء، موقوفاً عن التداول عملاً بأحكام المادة - 26- الفقرة (ج - 4) من نظام قواعد وشروط الإدراج لحين استكمال إجراءات إعادة إدراج أسهمها بعد تعرضها لحالة سطو و سرقة من قبل العناصر المسلحة.‏

بالمقابل لم تتم أي صفقة على كل من الشركة الأهلية للنقل، البنك العربي- سورية، السورية الدولية للتأمين - أروب، شركة العقيلة للتأمين التكافلي، الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية، بنك عوده سورية، بنك بيبلوس- سورية، بنك الأردن - سورية، بنك سورية والمهجر، فرنسبنك - سورية، الشركة السورية الوطنية للتأمين، الاتحاد التعاوني للتأمين، بنك سورية والخليج، بنك الشرق، الشركة السورية الكويتية للتأمين، المجموعة المتحدة للنشر و الإعلان و التسويق، الشركة المتحدة للتأمين.