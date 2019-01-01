4 مشافٍ في ريف دمشق ستؤمن التغطية الصحية لكامل الغوطة

جهينة نيوز

بين مدير الأبنية في وزارة الصحة محمد إبراهيم أنه وبالتنسيق مع بلدية جرمانا تم تسليم الأرض للطبوغرافيين وإخلاء آليات البلدية وترحيل أكوام القمامة من الأرض التي استخدمتها البلدية لأكثر من عام كمركز لتجميع القمامة وترحيلها، وتم إعطاء أمر المباشرة للإنشاءات التي بدأت تنفيذ عملياتها الإنشائية تمهيداً لبناء المشفى.

ولفت إبراهيم إلى تعهيد مشفى حرستا لمنظمة الصحة العالمية ولليوانديبي بانتظار استكمال باقي الإجراءات والموافقات اللازمة، مبيناً أن البدء بالمشروع لن يكون قبل شهر آذار من العام القادم لإجراءات خاصة بالمنظمة وبآليات التمويل والموازنات ضمن هذه المنظمات.

وأشار إبراهيم إلى أن مشفى كفربطنا ستقوم بترميمه وزارة الصحة، مبيناً أن الوزارة جاهزة لناحية الأمور الفنية والعقدية للبدء بالمشروع لكن بعض الأمور القانونية لا زالت تعوق ذلك، مبيناً أن المشفى كان أساساً لجمعية السل وهناك بعض إجراءات المناقلة يتم العمل عليها لإنهائها والبدء بالمشروع متوقعاً البدء خلال شهرين.

وكشف إبراهيم أنه وبسبب ارتفاع تكلفة المشافي فإن العمل سيكون على مراحل من حيث نوعية الأعمال لسهولة الأمر من النواحي العقدية ولسهولة تأمين الاعتمادات اللازمة، إضافة إلى معرفة الإشكالات التي يمكن أن تواجه عمليات إعادة البناء.

وكشف إبراهيم أن الدراسة العقدية لمشفى المليحة بدأت وأن اللجان الفنية بدأت مع جهات في القطاع العام مناقشة وتفنيد الاحتياجات كلها للوصول إلى صيغة تعاقدية.

وأوضح مدير الأبنية أن الارتكاز حالياً في وزارة الصحة على مشافي حرستا وكفربطنا والمليحة وجرمانا وذلك أن إنجاز هذه المشافي سيعني إيصال التغطية الصحية لكل مدن وبلدات الغوطة.

وأشار إلى أن المراكز الصحية يتم العمل عليها، منها ما أنجز ومنها ما يتم العمل على إنجازه، أضف إلى ذلك أنه حتى نهاية العام سيوضع عدد كبير منها بالخدمة.

وبخصوص مشفى دوما لفت إلى أن المشفى ستتم إعادة بنائه كاملاً لأن المخطط له أن يكون مشفى كبيراً وعلى مستوى ولذلك سيأخذ وقتاً أطول ويحتاج خطة خاصة به وخصوصاً أن تكاليفه بالحد الأدنى سيحتاج إلى 10 مليارات ليرة. ومثله مشفى التل الذي يحتاج أيضاً إلى خطة خاصة به لكن مبدئياً تم تخديم المنطقة عبر تشغيل مبنى العيادات في المشفى وانشاء غرفتي عمليات.

جريدة تشرين