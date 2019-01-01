استيراد المشتقات النفطية يغطي 90 % من الاحتياجات.. والناتج المحلي وصل 23 ألف برميل يومياً!

جهينة نيوز

كشف المدير العام للشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (محروقات) مصطفى حصوية لـ«الوطن» أن وزارة النفط تستورد ما يقارب 90 بالمئة من حاجاتنا من النفط الخام والمكرر، على حين إن مخزونها لا يغطي سوى 10 بالمئة من احتياجات السوق السورية.

وأشار حصوية إلى أن إنتاج وزارة النفط حالياً من المشتقات النفطية لا يغطي حاجة السوق، حيث كان إنتاج الوزارة قبل الأزمة 350 ألف برميل يومياً ووصل خلال الأزمة لألفي برميل، وحالياً مع زيادة المناطق المحررة وصل إنتاج الوزارة إلى 23 ألف برميل يومياً.

ولفت حصوية إلى أن لدى وزارة النفط خطاً ائتمانياً مع إيران، ويتم استيراد النفط منها عبر ناقلتي نفط تصلان شهرياً إلى سورية، كل ناقلة تحمل مليون برميل يتم تكريرها في مصافي التكرير، كما يتم استيراد النفط في حال النقص من مخازين الوزارة من خلال تعاقد مكتب تسويق النفط مع شركات خاصة تقوم باستيراد مازوت وبنزين مكرر.

وفي سياق متصل بالغاز، بين حصوية أن معمل غاز عدرا سيعود إلى الخدمة خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً بعد أن تم تأهيله بشكل كامل بطاقة إنتاجية تصل إلى 60 ألف أسطوانة يومياً، مشيراً إلى أن حاجة محافظة دمشق حالياً هي 40 ألف أسطوانة يومياً وقد تصل إلى 50 ألف أسطوانة خلال فصل الشتاء، ومع عودة معمل غاز عدرا للعمل سيتم تغطية حاجة دمشق وريفها بشكل كامل من مادة الغاز.

ولفت حصوية إلى أنه مع نهاية العام الحالي ستنتهي عقود شركة المحروقات مع القطاع الخاص وسيتم الاستغناء عن الوحدات الخاصة المتنقلة التي تعمل على تأمين جزء من احتياجات دمشق وريفها مع عودة معمل غاز عدرا للعمل، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن كلفة تعبئة أسطوانة الغاز الواحدة تصل لنحو 35 ل.س تصرف للوحدات الخاصة المتنقلة، ويتم يومياً تعبئة نحو 16 ألف أسطوانة، ومع عودة معمل غاز عدرا للخدمة سيتم الاستغناء عن هذه المصاريف وتحقيق وفر ملحوظ للشركة.

وأوضح حصوية أن مادة الغاز متوافرة ولا يوجد نقص فيها، وتتم تعبئة أسطوانات الغاز في المحافظة في وحدات غاز متنقلة بعضها موجود وتم تأهيله وبعضها تم تصنيعه بخبرات محلية، مبيناً أن وحدات الغاز المتنقلة موجودة في محافظات درعا والقنيطرة ودير الزور وحلب.

وفيما يخص المشتقات النفطية أكد حصوية أن شركة المحروقات توزع يومياً 5.5 ملايين لتر مازوت و5 ملايين لتر بنزين على جميع المحافظات السورية، مبيناً أن الشركة توزع 1.5 مليون لتر يومياً للتدفئة فقط وسيتم زيادتها لتصل لـ1.8 مليون لتر بدءاً من الشهر القادم.