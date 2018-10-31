توسع الإشتباكات على الحدود السورية التركية

الأربعاء, 31 تشرين الأول 2018 الساعة 01:07 | سياسة, عالمي

توسع الإشتباكات على الحدود السورية التركية

جهينة نيوز:

بدأ جيش الإحتلال التركي ثاني جيوش الناتو بقصف مواقع ميليشيا قسد (التي شكلها الناتو شمال سورية) مساء اليوم في منطقة عين عرب و ثم توسعت الضربات لتشمل منطقة تل أبيض حيث أطلقت الرشاشات التركية الثقيلة النيران على مواقع ميليشيا قسد و قتلت عنصر من قسد, فيما تحولت الضربات التركية الى إشتباكات بين جيش الإحتلال التركي و ميليشيا قسد في منطقة تل أبيض و أفادت تنسيقيات المسلحين عن مقتل عنصر ثاني من قسد و إصابة آخرين.

و أفادت صفحات على مواقع التواصل الإجتماعي عن إشتباكات بالأسلحة الخفيفة و المتوسطة بين ميليشيا قسد و الجيش التركي على الحدود السورية التركية في منطقة تل أبيض ولازالت الاشتباكات مستمرة و ذلك بعد ساعات من إعلان رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان عن إستعداد بلاده للقضاء على الارهابيين شرق الفرات.

و يذكر أن الضربات التركية لمواقع قسد تأتي بتنسيق أمريكي تركي ولا يمكن لتركيا أن تقصف مواقع ميليشيات موالية للأمريكي دون التأكد من عدوم وجود جنود امريكيين في الموقع و دون إخطار قوات الاحتلال الامريكي.


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