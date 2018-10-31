خلال أيام 12 الف منشور يتهمون كيان الاحتلال الاسرائيلي بأحداث الـ 11 أيلول

جهينة نيوز:

أظهر تقرير نشره موقع "ماركر" العبري أن منشورات "معاداة السامية" قد تزايدت بشكل كبير على شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة.

ووفقا للموقع، نُشر على موقع "انستغرام" للصور، منذ وقوع عملية إطلاق النار التي استهدفت الكنيس "الإسرائيلي" في أمريكا قبل أيام أكثر من 11.696 منشور وصورة تتهم "إسرائيل" بوقوفها خلف أحداث 11 سبتمبر التي استهدفت أبراج التجارة الأمريكية عام 2001.

من جانبه، تطرق مدير الأبحاث في مركز الصحف الإلكترونية التابع لجامعة كولمبيا جونتان ألبريت إلى التقرير قائلا "إن شبكات التواصل الاجتماعي تشجع الجميع على التحريض ضد اليهود والسامية"، داعيا إلى إيجاد علاج لهذه المشكلة الأخذة بالتنامي والتزايد